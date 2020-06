Rom a Schiavonea. Giunta Comunale e Forze dell'Ordine: Assenti ingiustificati



Carovane di Rom a Schiavonea, e parliamo di turismo, l'amministrazione locale fa letteralmente ridere! Le autorità adibite al controllo fanno ancora più ridere. Parliamo di turismo, e nel mese di Giugno si permette ai Rom di alloggiare su terreni adiacenti al fiume Coriglianeto senza rispetatre niente e nessuno. Come si fa a parlare di turismo se si permettono queste cose? non si tratta di discriminazione, per quelle case al mare noi paghiamo una montagna di tasse, IMU, RIFIUTI URBANI, ACQUA e pretendiamo il rispetto dei luoghi.

Tra le tante cose, dovrebbe esserci il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO, e invece nessuno vede nulla.

Le autorità adibite al controllo dove sono? La polizia Locale negli ultimi giorni è passata a controllare se il mio negozio era in regola con le norme anti-COVID, e poi permettono questo squallore sociale? Fanno la cacca a terra, sporcano con rifiuti di tutti i tipi, urinano ovunque e fanno persino il recinto per le galline.

I Vigili e i Carabinieri che fanno? Il giorno vengo controllar me a posto di blocco per vedere se ho allacciato o meno la cintura di sicurezza, invece di controllare queste situazioni che sono chiaramente ILLEGALI e danneggiano i cittadini italiani nonchè Contribuenti dello Stato.

Chiedo un intervento sia del Sindaco che delle forze dell'ordine.

Allo stesso tempo, se nessuno interverrà, da Cittadino Italiano e da Contribuente invierò una PEC alla PROCURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA chiedendo ovviamente le dimissioni della persona addetta al controllo di questa situazione.

Ci siamo completamente rimbambiti, dove dobbiamo fare il turismo ci facciamo gli accampamenti dei ROM. Non viene rispettata nessuna norma igienica, ma anche quei bambini vivono nella sporcizia più assoluta.

Al Comandante dei vigili chiedo un tempestivo intervento, le leggi devono essere fatte rispettare, i cittadini e i contribuenti vanno tutelati.

Ricordo sia al Sindaco che al Comandante dei vigili che il loro stipendio lo pagano i Cittadini Italiani, non i ROM.

Carlo C.

Stampa Email