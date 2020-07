Schiavonea, fogne a cielo aperto in via Pescara

Ancora sistema fognario in panne nell'area urbana coriglianese, e precisamente nella località turistica Schiavonea. Oggi, come accaduto di recente e come tuttora sovente accade in numerose altre aree della medesima realtà territoriale, sono i cittadini residenti in via Pescara ad invocare un celere ed efficace intervento del Comune in tale direzione.

“Da giorni – affermano i cittadini – attendiamo interventi dai preposti uffici comunali ma senza ricevere risposte al problema. Con i cattivi odori delle fognature a cielo aperto la situazione è diventata insostenibile, soprattutto per le famiglie con bambini. Nella zona insistono numerose abitazioni. Chiediamo che chi di competenza si attivi per risolvere questa situazione rischiosa anche dal punto di vista igienico-sanitario”.

L’auspicio è che tale legittimo appello venga accolto per il ripristino delle idonee condizioni di vivibilità.

Fabio Pistoia

