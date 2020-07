Ho qualcosa da dirti

Caro Sindaco,

l'impressione è che quando qualche argomento "un ti pippa", cioè non ti piace, eviti di affrontarlo!! Ebbene si, mi riferisco al delicato argomento rifiuti, dove ad oggi non sappiamo alcuna novità a riguardo.

Certamente è un problema che riguarda l'intera Calabria, ma da Sindaco di una città di 80.000 mila abitanti, mi sarei aspettato qualche iniziativa ( anche di protesta), perché no?

Non so Lei, ma i miei rifiuti non posso più tenerli sul balcone, a marcire sotto il sole, per cui sono costretto a "buttarli" dove ne trovo altri.

Eppure avreste potuto intanto procedere a raccogliere almeno la carta e la plastica, separate con tanta fatica e sollecitudine!!

Invece no, ormai è diventato un tutt'uno. Be io mi chiedo che senso ha avuto allora??

Un bravo amministratore adotta delle soluzioni - tampone, non aspetta che la tavola venga sempre apparecchiata.

Un tuo ex elettore.

