Discarica a cielo aperto nel torrente (con eternit) !

Ciao a tutti i concittadini Coriglianesi e Rossanesi, le foto che vedete rappresentano l emblema dei nostri concittadini, ci lamentiamo tanto (giustamente) da una parte,e dall'altra c'è chi deturpa il nostro territorio. Le foto sono state scattate lungo il torrente che confluisce nel coriglianeto, zona fabrizio grande.

La zona è ormai una discarica a cielo aperto, da anni si trova in questa condizione, come noterete c'è di tutto, hanno anche scaricato eternit pericolosissimi per la salute .

io ora mi chiedo, l amministrazione comunale che tempo addietro aveva sbandierato l acquisto delle famosissime "fototrappola" , cioè le camere nascoste proprio per colpire questi vandali e incivili, dove sono finite? è mai possibile che in circa 6 mesi, non ci sia stato nessun rilevamento?

ne ho viste piazzate diverse in giro, nonostante ciò gli incivili hanno continuato a fare quello che volevano , in barba alle primarie norme civili.

non voglio addossare la colpa di tutto ciò a chi ci governa, perchè dobbiamo essere noi per prima i garanti del nostro territorio, però dobbiamo anche dire che l amministrazione è stata completamente assente.

Un assenza ingiustificata, a tutt'oggi non ho visto nessun cambiamento fra il governo del commissario e questo governo, anzi è tutto peggiorato , tutto alla luce del sole.

non voglio tirar somme, ma " signor sindaco" (come dice un nostro folkloristico concittadino) deve avere uno scatto d'orgoglio per lei che mi sembra un ottima persona e soprattutto per la città , che non si merita questo degrado.

buon lavoro

Antonio T.

