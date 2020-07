CUP telefonico inefficiente

Spett.le Direzione ASP Cosenza

Gentilissimi Signori, invio la presente per farvi notare che il vostro modo di gestire e amministrare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza fa acqua, probabilmente, da tutte le parti. Porto alla vostra attenzione quanto mi è capitato oggi, ed capitato ad altre persone nei giorni scorsi come mi è stato riferito stamattina. Il CUP non sempre risponde. Ho telefonato al numero verde 800936604 alle ore 15:05 circa del 09/07/2020 e dopo un’attesa durata 7 min e 10 secondi ho staccato

e incavolato ho telefonato al centralino ASP 0984 8931 per farmi passare qualcuno della direzione. Il centralino passa la telefonata, non so a quale ufficio, e dopo circa 20 squilli di telefono ho staccato perché nessuno di degnava di rispondere dagli uffici della Direzione. Ho richiamato il numero verde 800936604 ma dopo 5 minuti e 19 secondi di attesa nessuno ha risposto al telefono. Al ché incazzato ho richiamato il centralino 0984 8931 per farmi ripassare gli uffici direzionali per poter parlare, speravo, con qualcuno. Dopo 25 squilli, contati stavolta, nessuno ha risposto al telefono. Mi sono scocciato e sono andato in farmacia a fare la prenotazione.

Vi sembra questo il modo di gestire un’azienda sanitaria con un’allocazione di risorse finanziarie, strumentali e umane che lascia molto a desiderare? Se non si riesce a gestire un servizio di così facile espletamento come sarà mai possibile gestire fenomeni più complessi? E, poi, vorrei conoscere la ratio che sta da alla base della direttiva per la quale gli uffici per le prenotazioni sul territorio non possono effettuare servizio di prenotazione a causa del Covid-19 mentre è possibile per tutti noi comuni mortali andare al supermercato, al bar, per negozi e uffici mentre per prenotare una visita si deve telefonare, anche in base ad orari e non con orario continuato come una sana logica avrebbe dovuto prevedere dato che gli uffici territoriali sarebbero stati chiusi? Giusto per capire, cari signori.E’ vero che ci sono molti problemi ma crearne altri mi sembra un po’ fuori luogo.

Chiedo pertanto, per risolvere almeno il problema delle prenotazioni che il numero verde sia attivo 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, fino a quando non sarà possibile nuovamente recarsi agli sportelli presenti sul territorio. Le risorse umane e finanziarie per fare ciò ci sono. E non dite che mancano i soldi che è una scusa che non sta né in cielo né in terra. Leggetevi la sentenza Corte Costituzionale 275/2016 “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”

Caso mai, avete bisogno di una consulenza GRATIS, su una più ottimale allocazione delle risorse finanziare, strumentali e umane sono a completa disposizione per alcuni giorni al mese.

Tale lettera è stata inviata per conoscenza anche a diversi organi di stampa anche nazionali, al Ministero della Salute e ad altri cui ho ritenuto doveroso far conoscere ciò.

Sperando che ciò sia da stimolo al miglioramento dei servizi da offrire ai cittadini della provincia di Cosenza porgo i più cordiali saluti.

DottoRe (Dotto, e Regale nell’animo)

Salvatore Drago

