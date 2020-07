Boscarello abbandonata: “Strade bitumate a pois dall'Amministrazione”

“E' trascorso un anno dal suo insediamento ma dell'Amministrazione comunale, ad oggi, in piena stagione estiva, non abbiamo traccia. Anzi, qualcosa si è visto: negli ultimi giorni, abbiamo assistito alla bitumazione di alcune arterie stradali della zona a strisce, una sorta di riparazione a pois, che nulla risolve del problema della viabilità letteralmente dissestata e pericolosa per automobilisti e pedoni, soprattutto per famiglie con bambini”.

È quanto dichiarano, anche ai microfoni di TeleA1, alcuni cittadini residenti in via Galeno, in località Boscarello, a pochi passi dal centralissimo Lungomare del borgo marinaro e turistico di Schiavonea. Un appello-protesta nei confronti dell'Amministrazione e dei competenti uffici comunali.

“Comprendiamo tutte le difficoltà del caso, ma non è possibile tollerare una siffatta situazione ai limiti della vivibilità. Oltre al manto stradale in condizioni disastrose, v'è da registrare la questione decoro urbano, verde pubblico, carenza idrica e spazzatura, con presenza di topi e altri animali che mettono a repentaglio la nostra sicurezza. Siamo completamente abbandonati - proseguono i cittadini – e, senza alcuna volontà polemica, affermiamo che non registriamo segnali di cambiamento, anzi tutt'altro. E' mai possibile richiedere tanto tempo ed energie per interventi di ordinaria manutenzione? Chiediamo risposte e fatti concreti perché così non possiamo continuare a vivere”.

