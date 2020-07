Boscarello, “giungla amazzonica” a due passi dal Lungomare: appello dei residenti al sindaco

Una vera e propria “giungla amazzonica”, quella che si erge in via Ettore Majorana, in località Boscarello, a pochi passi dal Lungomare del borgo marinaro e turistico di Schiavonea. Proprio qui, nel bel mezzo di numerose abitazioni ove risiedono cittadini e villeggianti, nonché dove insistono attività commerciali, più di una vastissima area del territorio è a dir poco incolta e rappresenta motivo di disagio per la comunità.

“Fino a due anni fa – dichiara la signora Giovann, residente in loco – le Amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel tempo hanno sempre e comunque provveduto, almeno nei due mesi estivi di luglio e agosto, vista la centralità della zona e la presenza di numerose famiglie nonché di turisti, alla bonifica e al decoro di quest’area. Adesso, invece, nonostante i ripetuti appelli, viviamo nel degrado, in una “selva” nella quale pullulano topi, insetti, vipere, che costituiscono fonte di legittima preoccupazione e serio pericolo per tutti noi e soprattutto per i nostri bambini, costretti a rimanere in casa. Chiediamo, pertanto, l’intervento del sindaco affinché si provveda alla pulizia della zona: non possiamo continuare a vivere in queste condizioni d’insicurezza e di rischio igienico-sanitario!”.

Fabio Pistoia



Stampa Email