Emergenza fognature in via San Francesco di Sales, l’ira dei residenti: “Una giunta di politicamente incapaci”

“È dallo scorso mese di marzo che chiediamo l’intervento del sindaco per porre fine a questa ormai assurda ed inaccettabile situazione, ma ai sopralluoghi di tecnici e vigili non seguono poi i fatti concreti.

Di certo c’è solo che qui, in via San Francesco di Sales, nel cuore di Corigliano Scalo (siamo infatti nel popoloso qurtiere di contrada San Francesco), noi non possiamo più vivere. Intere famiglie, nonché titolari e personale di uffici ed attività commerciali, costretti a fare i conti giorno e notte con odori nauseabondi che costituiscono una vera e propria emergenza igienico-sanitaria”.

A parlare, a nome di un cospicuo gruppo di residenti della zona, è Filiberto Belmonte, noto e stimato cittadino da mesi e mesi impegnato per portare all’attenzione delle preposte istituzioni la situazione, a dir poco deplorevole, al centro della problematica in oggetto. Situazione che non registra, ad oggi, alcuna positiva novità da parte dell’Amministrazione comunale.

“Siamo dinnanzi ad una giunta di persone politicamente incapaci di affrontare e risolvere le emergenze che viviamo quotidianamente. Il degrado, l’incuria e l’abbandono è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo investito della questione la Procura della Repubblica, i Carabinieri ma non possiamo attendere i tempi, legittimi ma lunghi, della Magistratura, che comunque siamo certi farà il suo corso. L’Amministrazione comunale – prosegue Filiberto Belmonte – non si è affatto prodigata per affrontare tale problematica, rendendo la vita impossibile a tutti noi residenti della zona, costretti a sopportare liquami maleodoranti e sporcizia a più non posso. Chiediamo, per l’ennesima volta, al sindaco di affrontare quanto finora e ripetutamente esposto poiché così non possiamo più continuare. La nostra città merita di essere amministrata!”.

Fabio Pistoia

