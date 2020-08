Ordinanza Sindaco? Legge? Echissenefotte

Due giorni fa, con tanto di comunicato stampa, il nostro Sindaco pubblicizzava una giustissima ordinanza volta disciplinare l'inferno che si crea la notte per i vari lidi che si trasformano in discoteca e per le varie pizzerie. Ordinanza molto dettagliata. Beh, alla prima serata utile, ieri, sabato, nessuno ha osservato l'ordinanza del Sindaco, nessuno ha osservato la legge sul disturbo delle pubblica quiete, nessuno ha osservato le normative anti covid.

Nessun controllo da parte delle forze dell'ordine che, forse, dovevano dare subito un segnale volto a fare rispettare la legge.

Nessuna pattuglia in giro, nessun rilevatore acustico da parte di chi doveva controllare, niente...

E allora? Chissenefotte della legge.

Penso che ognuno, allo stato delle cose, sia libero di fare ciò che vuole.

Possibile che tra guardia di finanza, guardia costiera, carabinieri, 4 caserme, polizia, vigili urbani non ci sia nessuno che faccia osservare la legge e non faccia ridicolizzare un sindaco che ha fatto un'ordinanza infranta da tutti????



Altrove hanno chiamato l'esercito per disciplinare la popolazione, con centri molto più piccoli qui, qui non facciamo andare nemmeno a controllare con le forze che abbiamo.



Forse è il momento di intervenire per far capire, specialmente ai giovani, che la legge va rispettata e che non viviamo in una foresta.

Altrimenti saranno giustamente autorizzati a fare quello che vorranno senza alcun freno...tanto non esiste controllore.

Infine grazie a tutti i locali che hanno fatto musica fino all'alba in mezzo alle case, voi fate veramente schifo.



