Ordinanza quiete pubblica non rispettata

Gentile Sindaco,

siamo lieti dell'ordinanza emessa ma da quando diventerà esecutiva? Chi dovrebbe farla rispettare? Le pongo queste domande poiché questa notte in località Fabrizio piccolo, dove con gioia vengo a villeggiante ogni anno per il bel mare, questa notte, malgrado l'ordinanza, la musica alta è andata avanti fino alle 4 del mattino (circa). Mi dispiace che in un posto così bello, non ci sia rispetto né per le persone, né per le ordinanze. Spero che lei possa intervenire a riguardo. Cordiali Saluti

Stampa Email