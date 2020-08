Corigliano. Strade senza uscita al turismo

Una delle più suggestive strade del borgo antico di Corigliano, nel Comune di Corigliano-Rossano, è il prolungamento via Diaz/Veduta Martiri di Ceuta. Da qui si gode il più bel panorama di Corigliano, un panorama mozzafiato come si suol dire e con lo sguardo è possibile abbracciare, con un sol colpo d’occhio, l’intero territorio della Sibaritide.

Se però siete un forestiero e intendete godere di questo belvedere è consigliabile venirci a piedi e non in auto. Non perché non vi sia una strada carrabile (la strada, per quanto angustiata da restringimenti c’è) ma perché al suo termine, subito dopo l’hotel Palazzo Castriota, questa strada è chiusa cioè si interrompe.

Ebbene in questo periodo estivo, molti turisti ignari di quello che li attende finiscono per rimanere ‘intrappolati’ in questa strada che dopo l'hotel palazzo Castriota diventa un vicolo con gradini. Potete immaginare gli enormi disagi a fare manovra a venirne fuori al malcapitato autista. Eppure basterebbe apporre semplice segnale di preavviso di strada senza uscita al termine della via (la classica “T”) e questo incomodo sarebbe evitato.

Ebbene, questo problema è stato più volte segnalato all'Amministrazione del Comune di Corigliano-Rossano dapprima in data 20 agosto 2019 a mezzo mail e poi successivamente con una pec istituzionale indirizzata al Sig. Sindaco dr. Ing. Flavio Stasi. Ma alla nostra segnalazione nessun riscontro. Come pure della segnaletica che continua a non esserci. Insomma a Corigliano la strada al turismo continua a restare senza uscite.



Stampa Email