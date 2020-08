Cantinella: incendio all'ex Consorzio Agrario (nel più completo abbandono)



Di seguito comunicazione inviata su Messenger al Signor Sindaco, vista la cadenza annuale dell'accaduto e visto che l'arrivo dei Vigili del fuoco è avvenuto a distanza di 90 minuto dalla chiamata.

Egregio Signor Sindaco, approfitto del mezzo social (vista la sua affinità con la tecnologia e la comunicazione 2.0) per poter portare alla Sua attenzione alcuni fatti dei quali, di certo, è pienamente a conoscenza. Innanzitutto, sono una Sua concittadina, residente in Cantinella di Corigliano Rossano, e mi piacerebbe sapere per quale oscuro motivo "la popolosa frazione" (cit.) è nel più totale degrado e lasciata all'abbandono.

Mi riferisco, non solo ai ben noti problemi idrici e di pavimentazione stradale ma, soprattutto, al degrado della zona ex consorzio agrario.

Dimora di rettili velenosi e non, di ratti grossi come gatti; zona di randagi, dimora di senza tetto, e nascondiglio alla mercé di qualsiasivoglia male intenzionato; luogo di sterpaglie che deturpano il paesaggio e che minacciano le abitazioni dei residenti dell'agglomerato urbano a ridosso della suddetta area.

Lei è a conoscenza che i vigili del fuoco, una volta l'anno e sempre nel periodo estivo, vengono chiamati a sedare gli incendi dolosi che vengono appiccati per "ripulire" la zona? È a conoscenza che, più volte, i residenti hanno rischiato le proprie abitazioni e la propria incolumità pur di intervenire tempestivamente sulle fiamme per evitare i danni delle fiamme? È a conoscenza che le richieste di bonifica della zona si procrastinano negli anni?

Ne era a conoscenza, EGREGIO sindaco?!?

Beh, ora lo sa!!!

In qualità di primo cittadino di questo luogo, che per quanto distante dalla Sua poltrona, fa sempre e comunque parte delle Sue competenze amministrative e morali, vuole trovare una soluzione imminente e definitiva al problema?!?!?

Aspetto una Sua solerte risposta.

...in fede, una cittadina arrabbiata, spaventata e che continua a pagare le tasse

Monia Cofone

Stampa Email