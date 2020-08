Covid-19, rispettiamo le regole

Buongiorno, volevo scrivere 2 righe per avvisare i miei concittadini su ciò che sta succedendo e su ciò che succederà. A settembre molto probabilmente ci ritroveremo senza ospedale ma con molti casi di covid, per le strade di Schiavonea, la sera, si vedono assembramenti di persone senza nessuna precauzione, indistintamente dall'età o estrazione sociale,

le norme anti covid, le ordinanze ed i decreti, non vengono per nulla rispettati, per le strade, si vedono forze dell'ordine che nulla fanno per far sì che le regole vengano rispettate. Dal palmeto alla piazzetta Portofino c'è un grande menefreghismo, sia dai gestori di locali, dagli ambulanti e dai singoli cittadini che passeggiano. Ora la domanda che mi pongo è : siamo stupidi o non ci piacciono le regole? Ed a che pro, il nostro comportamento irresponsabile ci porta? Quello che voglio chiedervi è: ragionate e non fatevi prendere dalle antipatie delle regole, se non volete proteggervi fatelo per i vostri cari più deboli, alla fine cosa vi costa indossare una mascherina e rispettare un metro di distanziamento. Non comportiamoci da pecore che aspetta il pastore che gli dica dove andare. Un vostro concittadino preoccupato ed un po' schifato.

