Manca l'acqua...grave disagio!

Buongiorno. Vorrei segnalare che il condominio palazzo "San Francesco" insieme ad altri condomini ubicati su via Fontanelle in Corigliano scalo è dall'inizio dell'estate che quotidianamente, ogni pomeriggio (ma, a volte, anche dalla stessa mattinata), rimane senza acqua, con grave disagio per persone e famiglie.

Stiamo attendendo che l'amministrazione dia una risposta al problema e che, soprattutto, lo risolva in tempi celeri. Altrimenti ci vedremo costretti a recarci al palazzo del Comune per protestare di persona. Questa situazione è divenuta insostenibile per tutti!

Francesco Albamonte

