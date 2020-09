Vogliamo risposte non silenzi!!

Sono un dipendente di una società privata, ma sopratutto sono padre di un bambino di 8 anni che a breve dovrà tornare a scuola. Sono davvero allibito dal silenzio che gira intorno alla questione scuola, nessuno che garantisce sicurezza sulla salute dei bambini.

Io voglio una risposta da chi di dovere e voglio sapere, se mio figlio torna a scuola, tutti con le mascherine da indossare per 5 ore al giorno respirando la stessa area e creando infezioni alla gola, nel momento che un bambino avrà la febbre (e l'avrà per le mascherine) tutta la classe sarà messa in quarantena, nonchè gli insegnanti nonchè i genitori, chi come me e dipendente, chi campa alla giornata non potrà lavorare non si sa per quanto tempo (perchè si ripeterà spesso una semplice febbre), verrà licenziato, chi provvederà al mantenimento della famiglia?

Vogliamo risposte concrete oppure sarà un caos totale.



