Mandria del Forno abbandonata, cittadini contro l'Amministrazione

“Una frazione abbandonata a se stessa, senza il benché minimo intervento da parte dell'Amministrazione comunale. Una frazione, quella di Mandria del Forno, che è pure tra le più storiche e popolose dell'area urbana coriglianese”.

È quanto dichiarano alcune famiglie residenti nella suddetta frazione del territorio comunale. A farsi portavoce del diffuso malcontento della comunità locale è Natale Gencarelli, cittadino da sempre attento e sensibile alle problematiche locali.

“Non possiamo esimerci dal denunciare la situazione di grave degrado ambientale, con detriti e rifiuti nocivi per la salute pubblica, in primis eternit, gettati per strada e nei pressi di civili abitazioni. Inoltre, l'edificio che ospita da sempre le scuole elementari frequentate dai bambini del posto versa in condizioni pietose, tra incuria, erbacce ed evidente abbandono. A distanza di pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico non si può accettare un simile immobilismo. Chiediamo interventi urgenti ed efficaci da parte dell'Amministrazione comunale per Mandria del Forno”.

Fabio Pistoia

