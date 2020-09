Dove sta' il buon senso

Dalle ultime notizie emerge una situazione confortante sull' emergenza Covid 19 nel nostro paese, ora non bisogna abbassare la guardia cercando di rispettare le regole e le indicazioni dovute, solo che ci sarebbe da chiedersi, se le cose stanno andando bene, sono in miglioramento, perché darsi la zappa sui piedi?

Cioè ma come è stato possibile che un Sindaco e la sua amministrazione abbiano dato il consenso, il permesso per fare una fiera campionaria in piena emergenza sanitaria, quindi assembramenti e non avere la possibilità di rispetto delle regole sanitarie assicurato. Dove risiede il buon senso in questa decisione non sì sa' , si spera che qualche Santo faccia il suo dovere, altrimenti sarebbe arrivato il momento di riflettere e di dimettersi come amministrazione comunale, anche perché ultimamente mi sembra un paese sempre più allo sbando.

