Acqua: caos totale

Caro Sindaco, anche oggi siamo stati senza acqua ( situazione che va avanti da metà agosto) in via fontanelle, Corigliano scalo. Costa assai fare un comunicato stampa per capire quali sono i problemi ? Il pozzo è seccato ? C’è un guasto ? Il guasto non si trova ?

Noi cittadini dobbiamo sapere, a maggior ragione che c’è un ufficio stampa pagato da noi,profumatamente, che scrive notizie che non sono degne di nota e di utilità Chiedo troppo ? un mio amico mi ha detto controlla sulla sua pagina Facebook, lui di solito comunica la. Ma non ho trovato nulla, probabilmente ho pensato tra me e me, scrive quello che conviene. Un tuo ex elettore ormai esasperato

