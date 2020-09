Caos acqua: due pesi e due misure

Ebbene sì, ci risiamo! Ad oggi, nessuno sa il motivo per cui zona fontanelle a Corigliano scalo, continua a rimanere senz’acqua dalla mattina presto. E mentre si assiste, in altre zone, ad avvisare prontamente la cittadinanza(vedi area urbana Rossano), ecco che ci sono cittadini di serie B,

per la nostra amministrazione comunale, che non devono sapere e che devono continuare a vivere come capre. Dato per scontato ormai, che il sindaco non ne azzecca una con la sua banda, l’opposizione continua a dormire su 7 cuscini ( con una folta rappresentanza di consiglieri Coriglianesi che evidentemente vivono su Marte). Un ex sostenitore di questa banda musicale

Stampa Email