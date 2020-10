Schiavonea, danni e disagi in via Galeno: “Intervenga l’Amministrazione o adiremo le vie legali”

Una missiva indirizzata al Sindaco di Corigliano Rossano per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione Comunale e porre così fine ai danni e disagi arrecati ai cittadini residenti in via Galeno, nel borgo marinaro e turistico di Schiavonea. Ad inoltrarla sono stati difatti alcuni degli stessi cittadini residenti nella zona per chiedere di addivenire ad una definitiva, celere ed efficace soluzione.

“Lo scorso 28 settembre – si legge nella suddetta missiva – la ditta che lavora in via Galeno per conto dell’Enel ha danneggiato il tubo di scarico della rete fognaria e quello delle acque piovane. Dopo ripetute lamentele e svariate telefonate ai Vigili Urbani e all’Autoparco Comunale siamo riusciti a fare intervenire i Vigili per effettuare le necessarie riparazioni, che sono state fatte poi in modo sommario e inadeguato. Tutto ciò porta alla perdita della rete fognaria e, di conseguenza, all’inquinamento delle falde acquifere. Qui in via Galeno siamo tutti con i pozzi perché il Comune non ha mai provveduto alla fornitura dell’acqua, quindi si rischia di prendere delle gravi infezioni”.

“Non riusciamo a comunicare con l’Amministrazione Comunale – aggiungono i cittadini – e registriamo un continuo scaricabarile di responsabilità. Qualora non si faccia vivo nessuno per gli opportuni interventi, adiremo le vie legali”.

Fabio Pistoia



