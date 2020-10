Via Roma, intervenga il Comune: sampietrini nuovamente “saltati”

SOS sampietrini. Via Roma, storica arteria del centro storico dell’area urbana di Corigliano, registra, proprio nei pressi del Ponte Canale, a ridosso di attività commerciali e abitazioni, il pericoloso fenomeno dei cosiddetti sampietrini “saltati”.

Una situazione che genera non pochi danni alle automobili in transito e disagi anche ai pedoni, con veri e propri rischi per l’incolumità pubblica. Una problematica seria e gravosa che si presenta con puntuale cadenza periodica. Di qui l’appello che si muove, a nome di residenti e commercianti del borgo antico ma non solo, all’indirizzo dell’Amministrazione comunale affinché intervenga in tempi celeri e in modo definitivamente risolutivo.

Fabio Pistoia



Stampa Email