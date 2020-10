Schiavonea, via delle Camelie: "Senzatetto ubriachi e con bisogni per strada, intervenga l'Amministrazione"

Si dicono “esasperati” e “preoccupati”, in modo più che legittimo e condivisibile, i cittadini residenti in via delle Camelie e dintorni, in quel di Schiavonea, borgo marinaro del comune di Corigliano Rossano.

Con le rispettive famiglie dimorano in quei luoghi da decenni ma mai, riferiscono, di aver toccato con mano il degrado e l’incuria che si registra da qualche tempo a questa parte. Oltre alle abitazioni, tuttavia, nella zona insistono attività commerciali.

Nei pressi di un noto supermercato della zona, infatti, si registra ormai un’inaccettabile abitudine: alcuni senzatetto fanno i loro bisogni per strada, anche nelle ore del giorno, davanti ad adulti, donne e bambini.

"Chiediamo l’intervento del Comune e di tutti gli altri enti preposti – dichiarano i cittadini – affinché si possa ripristinare un minimo di vivibilità. Paghiamo regolarmente le tasse e chiediamo solo rispetto e attenzione, i nostri diritti. È normale assistere a situazioni di questo genere, a persone che bivaccano in lungo e largo senza alcun controllo, spesso ubriache, e che finiscono per aumentare la percezione sociale di totale abbandono?”.

Questo l’accorato appello che si leva dalle parti di via delle Camelie e zone circostanti. I cittadini, con tale SOS ad oggi rimasto inascoltato ed al quale ci uniamo, invocano l'intervento celere e risolutivo da parte dell'Amministrazione comunale, a tutela del decoro, della sicurezza e della serenità dell'intera comunità nonché della dignità di queste persone.

Fabio Pistoia



Stampa Email