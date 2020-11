Signor Sindaco la città è piena di gente positiva al Covid

Caro Signor Sindaco Flavio Stasi. Chi scrive sul blog è un cittadino dell'area urbana di Corigliano. Voglio raccontare la mia singolare storia, che poi secondo me è la storia di molti in questo momento. Venerdì 06 novembre eseguo un tampone rapido, in uno studio privato, con esito positivo al covid.

Come da prassi avviso il mio medico di famiglia che tempestivamente fa tutte le dovute comunicazioni. Dopo QUALCHE GIORNO vengo contattato dall'Asl di competenza per alcune domande, dicendomi che per effettuare il tampone molecolare ci vogliono 10 giorni e per avere l'esito altri 7/8 giorni. Siccome io vivo in casa con un ottantenne (plurinfartuato,diabetico e problemi vari), una moglie, che non so se abbia contratto il virus anche lei, e due figli, è possibile che per effettuare i tamponi dobbiamo fare passare tutti questi giorni? Grazie che poi l'ASL Vi comunica 4 positivi in tutta la città, Non calcolando però che forse già 5 possibili positivi siamo a casa mia Caro Signor Sindaco la città è piena di gente positiva Questo articolo non è contro di lei... anzi. Sto cercando di farle aprire gli occhi sulla realtà...

