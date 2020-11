Covid e caos sempre più avanti

I casi positivi al covid sono in notevole aumento a Corigliano Rossano, tutto ciò dovuto ad una mancanza del rispetto delle regole nei mesi precedenti tra movida, assembramenti vari, il non distanziamento tra le persone tutto accompagnato da una fantomatica immunità che le persone dichiaravano ( ma non tutti) , c'è da dire che le istituzioni locali hanno abbassato la guardia anche ed oggi non sono più credibili.

Oggi viviamo una situazione molto drammatica negli ospedali locali, le carenze, l' inesperienza emergono fortemente, in tal modo le varie componenti politiche approfittano per attaccare il più debole invece di proporre idee per migliorare la situazione, da tutto ciò ne deriva caos e confusione, si spera che l' amministrazione locale riesca a trovare soluzioni più meritevoli.

