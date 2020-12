Guardare oltre

Non riusciamo più a guardare oltre la soglia della nostra porta di casa, viviamo in un paese dove la criminalità dilaga e fa' terra bruciata in tutti i settori, assistiamo al caos polittico nonché comunale, un paese che annaspa in tutti i settori,

con l'idea sempre di moda che finché non succede a me allora va tutto bene, se come popolazione non riusciamo a guardare bene cosa succede nel nostro amato paese arriverà il momento che non ci sarà più ritorno, non ci sarà più salvezza per cercare di vivere in modo decente. Bisogna ampliare la nostra visione di guardare cosa sta' succedendo altrimenti la criminalità, la politica di malaffare prenderà sempre più il sopravvento,c'è bisogno di ribellarsi ai soprusi che tutti sappiamo e tutti restiamo in silenzio.

