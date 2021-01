Corigliano, fogne in via Ariosto: s’attende il Comune

A distanza di qualche settimana da un intervento effettuato sul luogo, i cittadini residenti in via Ludovico Ariosto, e arterie limitrofe, sono nuovamente alle prese con il problema fognature. Liquami, con annessi cattivi odori, sgorgano per strada, nel centro di Corigliano Scalo, rendendo difficile la vita del quartiere.

I cittadini, pertanto, per la risoluzione della questione, si auspica questa volta definitiva, attendono l’intervento dei preposti uffici comunali, per accertare cause e responsabilità di competenza su quanto accade, fonte di disagio e comprensibile malcontento.

Fabio Pistoia



