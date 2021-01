Azione, Ruffo: «La Città è abbandonata, ora tocca a Contrada Foggia»

Abbiamo iniziato un tour della Città per mostrare lo stato di abbandono sia nelle zone periferiche che in quelle più centrali per mostrare che l’abbandono non è un caso isolato.

Contrada Foggia, che in questi giorni è stata interessata dall’alluvione del Crati, in realtà è stata abbandonata da questa Amministrazione già da tempo. Il manto stradale è praticamente inesistente, le buche occupano la maggior parte della carreggiata e i cittadini, impossibilitati a transitare anche con i mezzi agricoli, sono esausti.

Una Città di 80.000 abitanti che si rispetti avrebbe già messo in piedi un programma di interventi comunicando ad ogni singola zona il calendario di lavori. Non pretendiamo un miracolo da parte dell’Amministrazione Comunale ma i cittadini hanno almeno il diritto di sapere quando riceveranno anche loro i servizi ordinari di una normale cittadina europea.

Chiediamo al Sindaco di provvedere ad un sopraluogo specifico sulle strade di Contrada Foggia oggi immerse nell’acqua del Crati.



