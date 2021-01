All'autore della foto del *canile* del Gallo d'Oro

Voglio replicare all'utente invisibile anonimo che ha fatto la foto in questione di metterci il suo nome e cognome se ha gli attributi perché quello che nn fa il comune di Corigliano Rossano per quei poveri amici a 4 zamoe lo faccio io a spese mie rimanendo umile e senza vanto, il BENEFATTORE che da assistenza cura e cibo caldo a quei poveri animali risponde al nome del sottoscritto Le Pera Pasquale

di cui allego foto e abito al n° civico 29 di piazza Roberto di Sanseverino zona Gallo d'oro, mi rivolgo sempre all'artefice che ha fatto la foto alla modesta cuccia che ho IO ho realizzato per il riparo degli amici a 4 zampe e che me ne assumo tutta la responsabilità. Bene, amico utente senza nome e senza faccia qualche settimana fa' e venuto a mancare in circostanze molto misteriose uno di quei cani che con molta onorabilità assisto ,e ora cominciò a pensare che forse qualcuno come te vuole i nostri amici a 4 zampe morti in tal caso allego anche la legge che punisce con la detenzione chi uccide gli animali ...be ti dico se hai gli Attributi o se possiedi un nome e un cognome se riesci a guardarti allo specchio la mattina e se ti senti Uomo per scrivere ste cazzate ti invito a venirmi a trovare o dimmi dove io posso trovarti così mettiamo in chiaro se gli animali sono quei poveri cani o se invece sei tu la bestia di turno. Abbiamo strade dissestate , rifiuti incontrollati grazie alle ai falsi civili come te che nn fanno la raccolta ,abbiamo 1000 problemi nel paese e tu emerito Asino ti permetti il lusso di andare a fotografare un riparo per cani, quindi presumo che sei del quartiere se sei così interessato al verde magari ti affacci dal balcone e sogni di vedere un mondo diverso dalla realtà...be tu sei un miope il verde c'è ma quello che nn riesci a vedere e tutta la sporcizia che provoca l'essere umano e quella che hai nel tuo cervello,ti sei accorto in questi 4 giorni trascorsi che hanno ripulito la villetta dopo un anno? e sai perché lo hanno fatto ?perché hanno riaperto la scuola per i bambini ,altrimenti non l'avrebbero ripulita ,sai e la gente come te che produce squallore e ignoranza tra la civiltà e la gente senza cuore come te che non da barlume di speranza nel mondo ed sempre la gente come te che provoca odio e non amore ,con una foto non si danni lezioni o altro, nella vita bisogna ( Fare ) e non dire, Bisogna metterci la faccia e non nascondersi,

La prossima volta il telefono non lo usare per fare foto che così è facile puntare il dito ,usa il telefono per fare chiamate serie oppure informati ,studia ,visita i siti dove puoi imparare qualcosa .

Firmato da Le Pera Pasquale



Qui c'è la legge che tutela gli animali:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=9999&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17R00515&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-05&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1

