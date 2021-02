NON COMPRENDO PERCHE’, NON METTANO I BIDONI DELL’INDIFFERENZIATA…

VIA ANTONIO GRAMISCI AREA URBANA CORIGLIANO.

Forse lo comprendo molto bene, giustamente esiste per questa via la raccolta differenziata. Non mi permetto di giudicare chi ogni giorno si reca sul posto a buttare i propri rifiuti, ognuno è libero di avere la propria opinione sul concetto di raccolta dei rifiuti di questa città.

Ma chi ha la facoltà di intervenire in queste situazioni, dovrebbe pensare al male minore per far sì che questi rifiuti non vengano sparpagliati per tutta la strada. Pur consapevole che non sia corretto nei confronti di chi tutti i giorni effettua la raccolta differenziata, alle volte bisogna trovare dei compromessi, specialmente se il problema persiste da diversi anni. Anche nel rispetto di chi tutti i giorni fa il proprio lavoro di raccolta, e trovandosi davanti tutto questo, non si rifiuta a cercare di rendere la nostra città più pulita.

Stampa Email