Mandria del Forno: strade impraticabili!

Cari lettori , guardando le foto in allegato , tanti di voi potrebbero pensare che le immagini in questione facciano riferimento alla famosa Beirut , capitale del Libano, da diversi anni soggetta a violenti bombardamenti.

Dispiace deludervi ma questa triste realtà appartiene ai Cittadini di Corigliano Rossano , famosa terza città della Calabria, precisamente nel nucleo urbano di "Contrada Mandia del Forno" nella frazione di "Cantinella". Le foto ci sono state inviate da alcuni residenti della zona che come potete ben vedere, rassegnati dall'indifferenza dell'amministrazione comunale , capeggiata dall'impeccabile Sindaco Flavio Stasi, e stufi dei continui danni riportati alle proprie autovetture , si sono adoperati in prima persona e a proprie spese, per cercare di rattoppare una strada che oramai è diventata impraticabile. Inutile dire che come" Movimento del Territorio con Pasqualina Straface" abbiamo segnalato diverse volte tramite PEC ( non abbiamo mai ricevuto risposte) lo stato pietoso delle strade del territorio , non solo delle contrade ma dell'intero Comune . Ci auguriamo che l'amministrazione Comunale possa rendersi conto del degrado della Città di Corigliano Rossano in tema di Viabilità ( e non solo) e che quindi finalmente esca da questa sorte di immobilismo che appunto porta a confondere facilmente la Città di Corigliano Rossano con la Capitale del Libano Beirut.

Corigliano Rossano li 04/02/2021

Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

