PROBLEMATICHE VIA BERLINGUER

Vorrei segnalare a chi di competenza, che in area U. Corigliano nel rione via Berlinguer esattamente nell’aria mercatale comunale circa oltre un mese fa un autocarro facendo manovre a divelto un palo della pubblica illuminazione da allora l’intera zona è rimasta al buio, ancora oggi il palo è li per terra per come si vede nella foto,

vorrei aggiungere che abbiamo chiamato più volte al comune, dopo insistenza alcuni operai sono intervenuti a vedere l’accaduto, però il problema persiste, di sera è diventata un zona di estremo pericolo per tutti si verificano cose di allarme sociale, transitano persone e mezzi anche dopo la mezza notte. Vogliamo segnalare inoltre che l’intera area è in maniera indescrivibile abbandonata invasa di sporcizia con materiali di ogni genere. Non sa da quando essere spazzata, le foto parlano da sole. Con auspicio il personale incaricato pagato con i soldi dei contribuenti si adopera per riportare il tutto alla normalità. Si parla sempre della terza Citta della Calabria ma la realtà è questa. Grazie a Voi per la pubblicazione cordiali saluti a tutti. G. U.

