SENZA LUCE E CON PERICOLO DA CIRCA DUE MESI... IL COMUNE C’E’?

Già noi siamo con un palo a terra con fili scoperti in stato di pericolo, con tutto il complesso con tantissime luci spente. La cosa assurda che non è un giorno o settimane, abbiamo chiamato più persone agli uffici del comune nel quale rispondono vediamo di provvedere ma il problema che adesso la ditta non sta lavorando.

Noi cittadini questo non vogliamo saperlo vogliamo i servizi, la notte dopo la mezzanotte in questa area si verifica di tutto cose che per rispetto di chi legge non posso elencare. Poi vorrei dire a chi di competenza ma pare che la ditta, si legge da giornali e altro che ha vinto anche alla corte superiore, allora perché si verifica questo. Forse qualcuno vuol fare giustizia da solo, ormai diventati lo zimbello di tutti , nei paesi vicini si dice in giro provieni dalla zona delle cause perse?

alleghiamo foto scattate di recente

Tanti Saluti a tutti. U. G.



