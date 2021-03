Cantinella: richiesta intervento di riqualificazione Via Favella della Corte

Segnaliamo al Sindaco di Flavio Stasi l'assurda situazione che stanno vivendo i residenti di Via Favella della Corte nella Frazione di Cantinelle. Nonostante i residenti hanno segnalato il problema circa una settimana fa , non è stato fatto ancora nessun intervento. Chiediamo un intervento immediato per risolvere tale situazione.

Il "Movimento del Territorio con Pasqualina Straface", in qualità di Movimento Politico

VISTO: le numerose segnalazioni pervenuteci dai residenti del complesso popolare situato in "Via

favella della corte" , frazione di Cantinella

VISTO :la costante presenza di pozze d'acqua di tipo fognario , e la presenza della stessa che si

ripercuote anche all'interno delle abitazioni

CONSIDERATO : Il cattivo odore, nonchè l'alto rischio che possano crearsi situazioni igienico sanitarie

problematiche per i residenti , soprattutto per il proliferarsi di animali , quali roditori, pericolosi per la

salute dei cittadini.

CHIEDE

Con la massima urgenza l'intervento degli addetti del settore, in Via favella della corte, al fine di

riqualificare DEFINITIVAMENTE l'intera zona e scongiurare spiacevoli episodi.

Corigliano Rossano li 06/03/2021

In fede

Movimento del territorio con Pasqualina Straface

