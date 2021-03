SEGNALAZIONE PERICOLO CROLLO SU STRADA DI CORIGLIANO CENTRO STORICO

Vorrei segnalare al Sig. Sindaco di Corigliano Rossano ed ai competenti uffici addetti alla manutenzione delle strade comunali che da molti giorni, forse a causa del maltempo e delle ripetute piogge, all’ingresso di Corigliano Centro storico si è verificato uno smottamento con relativa caduta di massi.

Gli stessi, prontamente spostati e messi ai margini, cosa non buona né giusta, perché dovevano essere rimossi per lasciare libere le cunette per il deflusso delle acque, e soprattutto , bisogna prontamente mettere in sicurezza l’area interessata dallo smottamento per evitare pericoli a tutti i cittadini che vi transitano quotidianamente. Infatti il crinale è ancora a rischio di una eventuale caduta di massi.

Sindaco, assessori, capi settori, dirigenti, possibile che nessuno degli addetti responsabili e non, passando per una strada altamente frequentata, e per giunta unica strada di accesso al Centro storico, abbia mai visto quanto è accaduto e come sia pericoloso? Spero che la mia segnalazione sia utile a voi tutti per attivare un pronto intervento e mettere in sicurezza la parte del crinale sprovvisto di rete che rischia di crollare.

Sperando di aver fatto cosa buona e giusta, ringrazio e cordialmente saluto.

Gennaro Tempestoso

