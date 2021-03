Sindaco dia dignità alle povere salme

È vergognoso solo il pensiero di avere un proprio caro stipato in una stanza del cimitero insieme ad altre povere salme, in attesa che ci siano loculi disponibili.

Questo è quello che sta succedendo qui al cimitero di Corigliano tante salme che attendono una degna sepoltura, tanti parenti in attesa di poterli piangere, ma questo non può accadere perché i fantasmi di questa amministrazione se ne fregano altamente.

È vergognoso!

Chi dirige il cimitero non sa cosa rispondere ai parenti dei defunti, perché è stato lasciato da solo da questa amministrazione non sa date da dare per i loculi, e fa salti mortali per andare avanti.

Perché c'è ancora discriminazione tra Corigliano e Rossano? a Rossano stanno montando loculi prefabbricati e perché a Corigliano bisogna aspettare due Mesi?

Perché non montarli in ambedue i posti contemporaneamente?

Ci sono salme in attesa da due mesi.

Vergognatevi!

