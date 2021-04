MOVIMENTO DEL TERRITORIO: L'AMMINISTRAZIONE SI ADOPERI PER EFFETTUARE UN'OPERA DI BONIFICA AMBIENTALE NEI TEMPI ADEGUATI

Quasi un anno fa, come Movimento del Territorio abbiamo pubblicato un comunicato nel quale venne evidenziata la totale mancanza di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale nell'effettuare l'opera di bonifica delle spiagge ( effettuata in ritardo e in modo parziale).

Oggi, a quasi un anno da quel comunicato abbiamo pensato di sollecitare con largo anticipo l'amministrazione (soprattutto in seguito alle prime segnalazioni che i cittadini ci stanno inviando )affinchè si adoperi immediatamente nell'effettuare un'opera di bonifica dei vari canaloni , fossati , spiagge , che con l'innalzamento delle temperature rappresentano un pericolo da un punto di vista igienico sanitario e non solo ( basti pensare alla massiccia presenza di insetti o al pericolo di roghi ).

Pertanto noi del "Movimento del Territorio con Pasqualina Straface" invitiamo il Sindaco e l'amministrazione tutta ad intervenire in tal senso con celerità, cosi da evitare i ritardi dello scorso anno che purtroppo hanno provocato dei disagi alla popolazione (da un punto di vista turistico e sanitario). Sicuri di un intervento immediato, riportiamo una segnalazione pervenutaci da parte di alcuni cittadini di Fabrizio piccolo (foto in allegato).

Corigliano Rossano li 09/04/2021

Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

