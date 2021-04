Schiavonea: esiste un lungomare di serie A e lungomare di serie B?

Ci accingiamo ormai all'imminente arrivo della stagione turistica e tra le mille difficoltà del periodo, vista la pandemia che stiamo vivendo, la voglia di star fuori all'aria aperta senza contagi si fa sempre più sentire dentro di noi!

Si spera che i contagi diminuiscano e che la campagna di vaccinazione vada sempre più veloce, auspicando che quel poco di turismo composto da Corglianesi/Rossanesi fuori sede, arbereshe, e da Campani abitudinari facciano in modo da risollevare le sorti delle attività commerciali, ricreative e ristorative chiuse a singhiozzo finora.

Fatta questa bella premessa, e considerando la vastità del territorio e che i problemi delll'amministrazione comunale magari sono stati altri, dico io.... cara amministrazione di qualsiasi colore e partito politico/movimento civico/complesso musicale/compagnia teatrale...ma l'erba delle aiuole perché ogni santo anno la fate tagliare fino alla rotonda della Madonnina???

L'altro lato del lungomare non esiste? si deve dare spazio alla prostituzione di basso gusto che si mimetizza tra l'erba e le carcasse dei frigo abbandonati?

Facciamo una colletta e la facciamo tagliare?

Secondo me se ci fosse stato l'altro candidato a sindaco avrebbe detto agli addetti comunali che tagliano l'erba: iam avant' (cit.)

Se chiamate Giuvann a canna, Ghemma a ciota, Cataldo e Domenic u spirit per 10 CAD ve la tagliano...(con tutto il rispetto per loro - solo per citare personaggi biblici della beneamata Marina - )

il mio è solo un appello al buonsenso.

Non mi soffermo a scrivere sullo stato pietoso di tutte le strade che circondano dentro e fuori la zona perla jonica...ma almeno l'erba....sinnaco...pi piacir eh. Ca pu ricin: u vi a russan cum ha tena...para na bomboniiieraaa. Arrass.

Lucrezio.

