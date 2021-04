Problemi con la tessera sanitaria

La mia tessera sanitaria, rinnovata da 2 anni, non mi è stata consegnata e vado avanti con una copia cartacea che mi inibisce molti servizi ad essa collegati. La stessa cosa è capitata a mia moglie che, per questo, non ha potuto fare la prenotazione del vaccino anticovid,

tanto essenziale e irrinunciabile oggi per difendersi da questo terribile male che ha ucciso oltre 100000 persone solo in Italia. Parlando con molte persone ho raccolte molte lamentele sul tema : mancata consegna della nuova tessera sanitaria in sostituzione di quella scaduta ( siamo entrambi 77enni). Pare che l'Agenzia delle Entrate , che cura il servizio, abbia incaricato una posta privata per la consegna. All' Agenzia chiedo di fornire ai cittadini indicazioni sul grave disservizio e di risolvere lo stesso che provoca danni e perdite di giornate intere a tanta gente. Ho interessato del problema la Federconsumatori Calabria che ha proposto di raccogliere dati statistici attraverso un questionario apposito; il link per inviare i dati è

https://www.facebook.com/481068418755047/posts/1629972337197977/. I dati saranno usati per capire e cercare di risolvere il disservizio.

Saluti. Cosimo Esposito

