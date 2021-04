Riprendiamo il tour del degrado

Sempre nel centro storico questa volta ci spostiamo da rione falcone a zona "santa maria" anche egli una zona ospitata da numerosissimi cittadini ancora tutt'oggi in totale stato di abbandono , nuovamente un altro tetto di un edificio pericolante è crollato.

Come si evince dalla foto e stato necessario anche questa volta l'intervento dei Vigili del fuoco. I residenti di "santa maria" sono cittadini uguale a tutti gli altri che pagano le tasse per intero e non a metà. Lavoratori , pensionati , studenti chiedono ancora una volta maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione comunale che pare non ricordarsi dell'importante sostegno che tutta la comunità li ha garantito alle amministrative 2019. Basta oziare, i cittadini chiedono ancora una volta interventi immediati di demolizione o messa in sicurezza. Quando iniziamo a fare le cose per bene ?

FRANCESCO CELESTINO

