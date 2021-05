Hotel il Cerro - all’attenzione del sindaco!

Riporto all’attenzione del sig. Sindaco un bene di proprietà comunale, abbandonato e ormai dismesso, che si potrebbe recuperare. Si trova in località Piana Caruso. Per molti anni venne concesso in locazione per uso hotel. Allego una foto di come oggi è ridotto!!! Si prendano subito provvedimenti. Perché non utilizzarlo come centro vaccinale ( tra le tante cose) a cui si potrebbe destinare.

