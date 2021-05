Cantinella: Bivio per S. Demetrio C. un vero scempio

Il manto stradale della strada del bivio di S. Demetrio Corone, che collega la popolosa frazione di Cantinella con alcuni comuni arbereshe e Acri, versa in condizioni pietose. È, ormai, una strada “a salta l’ostacolo”dove un autista deve effettuare una vera gara per evitare le tante buche, o meglio veri e propri crateri presenti sul manto stradale dell’arteria all’altezza dell’incorcio.

La situazione rappresenta un serio rischio non solo per veicoli e pneumatici, ma data la profondità delle buche anche per i pedoni

Ogni giorno tante gente rischia di cadere dalla moto . I disabili neanche possono passare da questa strada. Oltre a costituire un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, le buche presenti su questo tratto stradale creano un danno anche a livello economico sia direttamente che indirettamente. A cause del manto stradale disconnesso, infatti, per i tanti e numerosi cittadini che percorrono questa arteria stradale sono costretti con una certa cadenza al cambio di uno o più pneumatici o di parti meccaniche dei mezzi, e a pagare dazio non sono solo i cittadini ma anche tutti coloro che lavorano con l’auto, e per lo stesso servizio di trasporto pubblico locale. Costi che incidono anche sui bilanci della pubblica amministrazione per contenziosi ed indennizzi. Il nostro auspicio rimane quello di sensibilizzare il nostro Sindaco, con la speranza che possa trovare il tempo per far riasfaltare lo scempio presente.



