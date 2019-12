Evento natalizio in Piazza Salotto

Domani, giorno 26 dicembre 2019, vi aspettiamo in Piazza Salotto e su via Nazionale dell'area di Corigliano Scalo, per rivivere tutti insieme la gioia del Natale nel giorno di Santo Stefano. Avremo le mascotte e il trenino per la gioia dei più piccoli lungo il corso di via Nazionale, l'angolo magico di Keivan, i mercatini enogastronomici e di artigianato locale, e tanta tanta musica natalizia e pop. Vi aspettiamo dalle 11 del mattino per riprendere alle 17 fino a tarda sera con un bel concerto. Vi aspettiamo!!!

