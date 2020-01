Notte del Liceo Classico. Uno spettacolo sul tema del "doppio" al liceo G. Colosimo di Corigliano

Fervono i preparativi per la Notte Nazionale del Liceo Classico al “G. Colosimo” di Corigliano. L’evento nazionale, promosso dal “Gulli e Pennisi” di Acireale, si terrà il 17 gennaio 2020 dalle ore 18 nell’Aula Magna dell’Istituto, a Corigliano centro, per una Notte all’insegna della cultura e della convivialità.

Il “G. Colosimo”, quest’anno, propone uno spettacolo dal titolo “Alter Ego-Specchi Riflessi”, incentrato sul tema del “doppio”. Che sia un ritratto, uno specchio, un gemello, la voce della propria coscienza o una metamorfosi, nella storia si hanno decine di esempi di espressioni artistiche che affrontano il tema del “doppio” e che giungono a diverse conclusioni. Gli studenti del “G. Colosimo”, coordinati dai docenti, invitano a percorrere questo itinerario tra passato e presente, arte e letteratura, filosofia e diritto, mito e storia nella consapevolezza che ognuno di noi, nella costante ricerca della propria identità, dialoga, gioca e lotta con il suo alter ego, talvolta per sconfiggerlo, spesso per conviverci.

La Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta alla VI edizione, è uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, quest’anno coinvolge 430 licei di tutta Italia. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti in quegli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha oggi fatto breccia nell’opinione pubblica, ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano. E ha probabilmente fatto sì che si determinasse quell’inversione di tendenza nelle iscrizioni al liceo classico che ormai da qualche anno hanno ripreso a salire a livello nazionale.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzitutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà classica greco-romana.

