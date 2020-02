Buon Carnevale Corigliano Rossano



Ultimi giorni di Carnevale, con il lodevole impegno delle Associazioni presenti sul territorio, tra le quali la Pro Loco di Corigliano e quella di Rossano, che unitariamente, seppur nelle diversità delle tradizioni, cercano di portare sano divertimento e buonumore, a giovani e meno giovani. Sono ore difficili per tutte le notizie che riceviamo dai social e dalle TV, il Coronavirus COVID-19 fa paura e purtroppo non è uno scherzo di carnevale, che tutti, speriamo, nella sua goliardia, si porti via anche questo terribile incubo.

A Venezia il Carnevale è stato annullato, immaginate il danno per un territorio che vive di questi momenti. Si sono fermate le scuole, università, gli uffici pubblici, il mondo del commercio, e anche le Messe sono state sospese. Mi sono chiesto, in queste ore, se sia giusto continuare, a festeggiare il Carnevale o bloccare tutto. Credo che in entrambe le risposte si trovi un fondo di verità, forse, alla fine, è giusto andare avanti, con i nostri bambini pronti a lanciare i coriandoli tra musica e balli, forse è giusto così, perché nessun virus potrà mai fermare la speranza, perché tutto questo, magari, tornerà utile a farci sentire vulnerabili ma allo stesso tempo forti , ricordandoci di “essere umani”. Ed allora buon Carnevale Corigliano Rossano, ai piccoli, ai grandi, a chi ha voglia ancora di sorridere, ed allora, seppur nei problemi e nelle preoccupazioni, sorridiamo!

francesco caputo

