Grande festa di Carnevale per gli anziani con dolci, musica e filastrocche

Anche quest’anno, alla presenza di numerosi cittadini e di intere famiglie, in un clima di festa e serenità, presso la Casa Protetta per anziani “San Pio e Madonna dell’Immacolata”, situata in contrada Cozzo Giardino a Corigliano Scalo, si è svolta nel pomeriggio odierno l’iniziativa denominata “Carnevale con gli anziani”.

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e dello stare insieme, nel quale gli anziani sono stati gli assoluti protagonisti, celebrando tra tanta buona musica, brindisi e dolciumi l’attesa festività del Carnevale, che con i colori delle maschere e dei coriandoli, delle stelle filanti e dei carri allegorici fa ritornare un po’ tutti di nuovo bambini.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal dottor Giuseppe Chiaradia, ideatore e fondatore della struttura, professionista competente e sensibile, nonché dalle operatrici ed operatori della stessa, tutti premurosi e qualificati, quale segno d’affetto e d’attenzione nei confronti delle persone che vivono in questo confortevole luogo a loro riservato. Ospite dell’iniziativa Isabella Freccia, stimata insegnante ed apprezzata autrice, che ha indossato i panni di un simpatico personaggio e declamato una sua filastrocca scritta per l’occasione, dai toni scherzosi e al contempo riflessivi, suscitando negli anziani presenti non poche emozioni e suggestivi ricordi. Gran finale con musiche, canti, balli e i dolci tipici della tradizione, in primis le chiacchiere.

Si è trattato, pertanto, di un’iniziativa che ha registrato notevole partecipazione e tanto entusiasmo, capace di far vivere con gioia la festività del Carnevale anche a quanti, appartenenti alla cosiddetta “terza età”, hanno tutto il diritto di trascorrere le loro giornate all’insegna della spensieratezza, della salute, della sana compagnia.

Fabio Pistoia





