Talking. Coronavirus nella Sibaritide, come il territorio reagisce all'emergenza?

Corigliano Rossano, Mercoledì 11 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus, come il territorio della Sibaritide risponde? Analisi sui provvedimenti assunti dai vertici sanitari e della protezione civile. Il mondo della scuola intanto si è attivato mediante la didattica a distanza, quali le iniziative intraprese? Di questo e di altro si discuterà nella puntata di TALKING in onda questa sera su ESPERIATV al canale 18 - ore 22 - digitale terrestre. Ospiti: Natale Straface, direttore della divisione di chirurgia d’urgenza e pronto soccorso dell’ospedale spoke Corigliano Rossano; l’ex capo della protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi; il sindaco di Crosia Antonio Russo; i dirigenti scolastici Susanna Capalbo e Alfonso Costanza.

MESSA IN ONDA SOCIAL

TALKING - Per chi vive fuori regione la trasmissione potrà essere seguita in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ - L’edizione sarà TRASMESSA sui canali social giovedì dalle 15.30 su: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it.

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

