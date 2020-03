Covid-19. L'attendibilità delle fonti, questa sera in Talking

Corigliano Rossano, Mercoledì 18 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus: il ruolo dell’informazione e della comunicazione istituzionale; i controlli delle forze dell’ordine; la rete di solidarietà a supporto e a sostegno delle persone bisognose.

Questi i temi al centro della prossima puntata di TALKING in onda questa sera su ESPERIATV al canale 18 - ore 22 - digitale terrestre. Dalla postazione della protezione civile di Corigliano Rossano l’assessore alle politiche sociali Donatella Novellis e il presidente della commissione per le politiche sociali Cesare Sapia, relativamente all’attivazione dello spazio della solidarietà.

L’attendibilità delle fonti giornalistiche e istituzionali in un momento difficile in cui su scala internazionale si tende ad occultare il dato delle mortalità. In collegamento via skipe intervista al direttore di Altrepagine Fabio Buonofiglio e all’amministratore della Montesanto SAS, Lenin Montesanto.

Da Milano la significativa testimonianza del dott.Pierluigi Novellis, medico chirurgo toracico, operante al San Raffaele.

Nell’ambito dei controlli le forze dell’ordine procedono a denunce e arresti. Per alcuni scattano le manette ma poi vengono rimessi in libertà. Il tema è stato dibattuto con l’avvocato Domenico Rotondo, Consigliere comunale.

MESSA IN ONDA SOCIAL - L’edizione sarà TRASMESSA sui canali social dalle 22 su: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it, altrepagine.it

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

