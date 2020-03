Corigliano Calabro Fotografia Book Award

Nell’ambito del Festival Corigliano Calabro Fotografia 2020, l’associazione Corigliano per la Fotografia in partnership con Photographers.it lancia il secondo Corigliano Calabro Fotografia Book Award,una Call for Dummiesgratuita per la selezione di un progetto fotografico autoriale da produrre gratuitamente come Libro. Tema della call: progetti di reportage fotografico, focalizzati su tematiche etiche e sociali in Italia, sia come fotografia documentaristica sia come ricerca.

L’obbiettivo è dare la possibilità al fotografo vincitore di avere prodotto e promosso il proprio progetto fotografico, che verrà realizzato, stampato e pubblicato dall’Associazione come volume cartaceo e presentato in anteprima al Festival,quest’anno in programma dal 2 al 6 Settembre 2020.

Il progetto sarà premiato al Festival dalpresidente della commissione giudicante Francesco Cito.

Il vincitoredella prima edizionedel premio nel 2019 è stato Francesco Faraci con Atlante Umano Siciliano, edito daEmuse, pubblicato nel febbraio 2020.

REGOLAMENTO

01. CALL

Il ‘2°Corigliano Calabro Fotografia Book Award’ si svolge nell’ambito del Festival Corigliano Calabro Fotografia 2020ed è promossodall’associazione culturale Corigliano per la Fotografia in partnership conPhotographers.it. La selezione è aperta a tutti gli ambosessi maggiorenni e si sviluppa su un’unica sezione dedicata a progetti fotografici personali.

Il tema generale della call è: progetti di reportage fotografico, focalizzati su tematiche etiche e sociali in Italia, sia come fotografia documentaristica sia come ricerca.

02. ISCRIZIONE

Le selezioni del concorso iniziano il 1marzo 2020 e si concludono alla mezzanotte del 1 giugno 2020. L’iscrizione alle selezioni è gratuita. Gli autori devono presentare un “dummy”, ovvero un progetto del libro in formato pdf di massimo 64 pagine.

Ogni autore è libero di impaginare il libro come preferisce, utilizzare il testo e scegliere lo stile fotografico che desidera, ma I formati delle pagine accettati sono: verticale od orizzontale A4 (21 x 29,7 cm) o Quadrato (20×20 cm).

Per iscriversi è sufficiente spedire entro la mezzanotte del 1 giugno 2020 ESCLUSIVAMENTE via wetransfer (https://wetransfer.com/, gratuito) il file PDF del libro, scrivendo anche tutte le info relative all’autore (nominativo, telefono, indirizzo) alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Lo staff del contest si riserva di richiedere all’autore selezionato le foto del libro in alta risoluzione e post prodotte, pronte per la stampa.

03. SELEZIONE

I progetti proposti verranno valutati e selezionati da una commissione composta da:

Francesco Cito, Fotografo epresidente della commissione

Gaetano Gianzi, patrondel Festival Corigliano Calabro Fotografia

Angelo Cucchetto, owner di Photographers.it

Entro il 20 giugno verrà deciso e contattato il vincitore, ed il suo progetto sarà prodotto e verrà presentato dalla commissione in anteprima al Festival Corigliano Calabro Fotografia 2020, quest’anno in programma dal 2 al6 Settembre 2020.

Il libro verrà poi finalizzato e stampato a cura dell’associazione o delegato ad un editore terzo.

Le decisioni dell’associazione culturale Corigliano per la Fotografia e della commissione sono inappellabili.

04. PREMIO

Il vincitore assoluto riceverà una proposta di pubblicazione per il libro, che sarà prodotto e pubblicato in edizione limitata dall’Associazione culturale Corigliano per la Fotografiae promosso sui canali di dall’associazione e del circuito di Photographers.it

Il libro conterrà una breve introduzione scritta di Francesco Cito.

Il vincitore inoltre sarà premiato con un soggiorno gratuito in camera doppia di 2 notti a Corigliano in occasione della presentazione del libro, nell’ambito del Festival Corigliano Calabro Fotografia 2020.

05. DIRITTI D’AUTORE

I progetti inviati alla Call non verranno usati in alcun modo, ma i partecipanti potranno essere contattati dall’Associazione culturale Corigliano per la Fotografiain merito a possibili altri sbocchi espositivi ed editoriali per i progetti più meritevoli.

L’autore selezionato e premiato concederà all’associazione una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato per il libro prodotto. L’associazione mantiene i diritti di utilizzare le immagini del progetto nell’ambito delle proprie attività associative senza fini di lucro.

L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.

06. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con l’iscrizione alla Call, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.

Stampa Email