#IORESTOACASA Le tre rubriche di I&C. Distrarsi tra sport, cucina e libri

In questi giorni di confinio nelle proprie case, cerchiamo di affrontare al meglio una situazione nuova. Chi può lavora, chi non può fa le pulizie di primavera anticipate e ne approfitta per lunghe telefonate con amici e parenti o per salutare i vicini da un balcone all’altro. Dal letto alla scrivania, al tavolo da pranzo e fino al divano: sono questi i principali spostamenti durante il giorno. Il risultato? Qualche chilo in più, pigrizia e molta fatica a compiere qualsiasi sforzo fisico. Gli esperti ci suggeriscono di impostare una nuova routine quotidiana, con orari e impegni fissi (o quasi), per preservare e migliorare il nostro benessere psico-fisico. Informazione&Comunicazione ha pensato di offrire a coloro che seguono la propria pagina Facebook tre momenti durante la giornata per intrattenere in maniera utile e intelligente. Da lunedì 23 marzo, vengono trasmesse in diretta, in tre momenti della giornata, tre diverse rubriche:

1. ALLE ORE 12, A LEZIONE DI CUCINA.

In compagnia di Roberta Gaccione, blogger di Corigliano Rossano che si è fatta conoscere con le sue ricette calabresi e non solo sul suo spazio dedicato "Spaghetti al sugo" del noto sito Giallo Zafferano. Roberta ogni giorno propone una ricetta nuova dandoci utili consigli su come preparare dei fondamentali della nostra cucina, dalle portate più basilari, come il pane o una ciambella, alle squisitezze più elaborate.

2. ALLE ORE 15, MUOVERSI A CASA.

L'attività fisica deve rimanere un perno centrale nelle nostre giornate. Farlo non è difficile, attraverso semplici esercizi di stretching e di rinforzo muscolare. Lo facciamo attraverso il contributo di due esperte, le sorelle Alessandra e Rosa Ambrosio, fisioterapiste di Corigliano Rossano che ogni giorno danno le istruzioni destinate a piccoli e grandi per muoversi tra le pareti domestiche.

3. ALLE ORE 17, L'ORA DEL TÈ.

Amanti della lettura, scrittori ed esperti del mondo editoriale dilettano i pomeriggi ogni giorno con un titolo diverso della letteratura di tutti i tempi, consigliando un libro che li ha particolarmente colpiti. Un breve commento e l'ascolto dell'incipit saranno l'invito a cercare il testo nei nostri scaffali di casa e a prenderlo per intraprendere il viaggio. Ogni pomeriggio, un infuso diverso inebria le nostre case con le fragranze più deliziose.

L'augurio è che in questo modo si possano alleviare questi giorni di stallo in attesa di riprendere la quotidianità interrotta.

https://www.facebook.com/ InformazioneEComunicazione/

