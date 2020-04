Poli C-19 negli spoke, interessi clientelari. Presidente ODM in TALKING

Corigliano Rossano, Mercoledì 8 aprile 2020 – Scudo penale per chi ha gestito l’emergenza C-19, le problematiche del personale in quota al 118, gli interessi che ruotano attorno a chi vuole i poli covid negli spoke.-

Di questo e di altro si parlerà nel corso della puntata di TALKING in onda questa sera, a partire dalle 21, su EsperiaTv – canale 18 – digitale terrestre – e sulla piattaforma social alle 11 di giovedì 9 aprile. In collegamento via Skype: Eugenio Corcioni (presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cosenza) e Sinibalbo Iemboli (coordinatore Sindacato Medici – Suem 118).

Nella seconda parte la vertenza in atto dei lavoratori delle mense in ambito ospedaliero. La forte denuncia di Orazio Urso ( sindacato generale di base – delegato aziendale) e Bruno Graziano (segretario sindacato Sgb) MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18: in seconda serata ogni mercoledì alle 21.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

